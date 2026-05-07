米ＣＮＮテレビ創始者のテッド・ターナーさんが６日（日本時間７日）に死去した。８７歳だった。「型破りな富豪」はプロレス愛が深かったことでも知られている。ターナーさんのテレビ局「ターナー・ブロードキャスティング・システム（ＴＢＳ）」は、１９８８年１１月にＮＷＡ傘下だったジム・クロケット・プロモーションズを買収。ＷＣＷ（ワールド・チャンピオンシップ・レスリング）を設立し、９０年代にはＷＷＦ（現ＷＷＥ