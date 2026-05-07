【モデルプレス＝2026/05/07】シンガーソングライターのアンジェラ・アキが緊急手術により、一部公演を中止することがわかった。5月17日、公式サイトを通じ発表した。【写真】48歳歌手「ハーフであることが嫌でたまらなかった」幼少期ショット◆アンジェラ・アキ、緊急搬送されていた公式サイトによると、アンジェラは4月28日に腹痛などの症状があり緊急搬送され、医師から「穿孔性虫垂炎による腹膜炎」と診断され、緊急手術を受け