ゴールデンボンバーの樽美酒研二（45）が6日、自身のインスタグラムを更新。昨シーズン限りで現役を引退した、元横浜DeNAベイスターズの三嶋一輝氏（36）と同じ草野球のユニフォームに袖を通した2ショットを披露した。【写真】「10年経っても変わらない」10年前＆現在の2ショットが披露された樽美酒研二＆元DeNA・三嶋一輝氏たびたび、豪華著名人や元プロ野球選手らとの草野球での交流を披露している樽美酒。この日の投稿では