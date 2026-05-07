シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキさんが7日、『穿孔性虫垂炎による腹膜炎』のため、全国ツアーの一部公演を延期・中止することが所属レコード会社の公式サイトで発表されました。アンジェラさんの症状について「4/28（火）に腹痛などの症状があり緊急搬送され、医師から「穿孔性虫垂炎による腹膜炎」と診断され、緊急手術となりました。術後、胸水が貯留し、被包化胸水を併発しました」と説明。「現在も処置が続けられ