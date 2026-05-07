年金の受給開始は65歳からなのですが、受け取れる年金額だけで生活するのは難しいと考えている人が多いのではないでしょうか。年金だけで生活するのが難しいのであれば、できるだけ長く働いて収入を得ることが必要です。では、老後も稼ぎ続けるには、どのようなことを心がけるとよいのでしょうか。 1：無理なく続けられる仕事を探す年齢を重ねていくと、今までできたことができなくなったり、仕事のスピードが落ちてしまうことが少