今の会社には不満があるけれど、退職金をもらうまでは我慢しよう……。そんなふうに、老後の安心のために現在のキャリアややりがいを犠牲にしているビジネスパーソンは少なくありません。しかし、グロービス経営大学院教授の森暁郎氏は、著書『世の中のことも自分のこともみるみるわかる お金の「選択」 人生の節目に役立つファイナンス超入門』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の中で、「退職金はファイナンス的に損である」