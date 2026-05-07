元乃木坂46の西野七瀬さんは5月6日、自身のInstagramを更新。抱き付く姿を公開し、反響を呼んでいます。【写真】抱き付く西野七瀬「ヨッシーいいなあ〜」西野さんは「映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開中です」と告知し、3枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目は「USJのニンテンドーワールドでヨッシーに出会えたり」と紹介した「スーパーマリオ」シリーズのキャラクター・ヨッシーとのツーショットです。西野さ