大型連休が明け5月7日、仕事や学校が再開しました。通勤・通学する人たちからはレジャーや推し活など、それぞれの楽しみ方で英気を養ったという声が聞かれました。 【松村道子アナウンサー】 「新潟駅前。温かい日差しの中、仕事再開の日を迎えている皆さん。どんな大型連休を過ごしたのでしょうか」 【街の人】 「かなり休ませていただいて6連休。（香川の）小豆島に行ってきた。心を休めようと思って海を眺めなが