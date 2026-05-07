（資料写真）７日午前１１時４０分ごろ、川崎市宮前区初山２丁目、農業の男性（７２）方から火が出ていると、近くで作業していた男性配達員から１１９番通報があった。木造平屋建てを全焼した。けが人はいなかった。神奈川県警宮前署によると、出火元は倉庫として使われており、内装用の資材が置かれていた。