元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が、妹・エリカの２０歳の誕生日を祝う様子を公開した。７日に更新した自身のインスタグラムに「足！三女２０歳！気分は主役！」と書き始め、誕生日パーティーの様子をおさめたショットなどをアップ。さらに「バックリップ足元！重！銀座寿司！くら寿司！くら寿司で１０皿とラーメン替え玉する体力がある自分に今後も期待だよね。何日も連続、家族と遊んで本当に楽しかったＧＷさ、働く