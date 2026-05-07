大葉さんの代表作である「宇宙刑事ギャバン」の主題歌を歌った歌手・串田アキラ（７９）が７日、スタッフのＸを通じて大葉さんを悼んだ。串田さんは４年前の２０２２年９月に大葉さんと共にギャバンに変身する蒸着ポーズを取る映像と共にメッセージを投稿。「何がなんだかどうしていいのかわからん嘘（うそ）だろうしか思えない涙しかない」と突然の別れに信じられない様子をつづった。「もう少し体調良くなったら健二