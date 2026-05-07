スポーツ報知評論家の高木豊氏が、７日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。ゲストとして巨人、ＭＬＢで活躍した郄橋尚成さんが出演し「ずば抜けて凄かった」選手を明かした。高木氏は「現役時代の巨人の中で誰が一番すごかったか」と郄橋さんへ質問すると、「全てすごい人ばっかだったんで」と前置きしつつ「一番やっぱ…守備はもうズバ抜けて桑田さん」と桑田真澄氏の名前を出した郄橋さん。「『こんなに