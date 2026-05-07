「ウエストランド」井口浩之がテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜・午前１時５８分）に出演。テレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」で、未公開シーンが公開された。井口は共演している「バイきんぐ」小峠英二に向かって「１個謝らなきゃいけないことがあるというか…」と始めた。「キングオブコント２０１２年優勝されて、その時僕もうめちゃくちゃ若手だったんですけど、たま