ゴールデンウィークが明け、7日の鹿児島県内は、暖かく過ごしやすい１日となりました。今月、開園30周年を迎える指宿市のフラワーパークかごしまでは、初夏の花々が見ごろを迎えています。中継でお伝えします。 熱帯の植物に囲まれ南国情緒が漂う、フラワーパークかごしま。今月、開園30周年の節目を迎えます。 そんなお祝いムードの園内を彩るのが初夏の訪れを告げる「ブー