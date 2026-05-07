日本時間２１時３０分に米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2026年 第1四半期）、新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 非農業部門労働生産性指数（速報値）（2026年 第1四半期）21:30 予想N/A前回1.8%（非農業部門労働生産性・前期比) 予想N/A前回4.4%（単位労働費用・前期比) 新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02）21:30 予想N/A前回18.9万件