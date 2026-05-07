新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02）21:30 結果20.0万件 予想20.5万件前回19.0万件（18.9万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25） 結果176.6万件 予想180.0万件前回177.6万件（178.5万件から修正）（継続受給者数)