非農業部門労働生産性指数（速報値）（2026年 第1四半期）21:30 結果0.8% 予想0.5%前回1.6%（1.8%から修正）（非農業部門労働生産性・前期比) 結果2.3% 予想2.5%前回4.6%（4.4%から修正）（単位労働費用・前期比)