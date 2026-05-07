福島県の磐越自動車道で、部活で遠征中だった高校生など21人が死傷した事故で、警察はマイクロバスを運転していた68歳の男を逮捕しました。過失運転致死傷の容疑で逮捕されたのは新潟・胎内市の若山哲夫容疑者（68）です。若山容疑者は6日、福島・郡山市の磐越自動車道でマイクロバスを運転し、ガードレールなどに衝突。部活の遠征先に向かうためこのバスに乗っていた新潟県の高校生、稲垣尋斗さんを死亡させ、17人の高校生にけが