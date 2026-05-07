福島県郡山市の磐越自動車道上り線で６日、高校生２０人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒１人が死亡した事故で、福島県警は７日、バスを運転していた新潟県胎内市、無職の男（６８）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）の疑いで逮捕した。容疑を認めているという。現場付近に目立ったブレーキ痕はなく、県警は減速することなく衝突した可能性があるとみて調べている。死亡の生徒は最後