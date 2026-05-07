6月11日開幕のW杯北中米大会を控え、米国との軍事的緊張で動向が注目されているイラン・サッカー連盟のタジ会長が6日、W杯出場に関して3〜4日以内に国際サッカー連盟（FIFA）と協議することを明らかにした。複数の海外メディアが7日に報じた。同会長はイラン国営放送で「FIFAが我々の期待に応えることができるなら我々は必ず（W杯に）参加する。しかし、それらに対する保証がなければ誰も我々を侮辱する権利はない」と発言。「も