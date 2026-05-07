ロシアの首都モスクワで第二次世界大戦の「戦勝記念日」に向けた軍事パレードの最終リハーサルが、直前で中止になりました。モスクワでは、9日の「戦勝記念日」に軍事パレードが開催される予定で、その最終リハーサルが7日に行われる予定でしたが、複数の関係者によりますと直前に中止が決まりました。理由は明らかにされていません。リハーサルが中止になるのは異例とみられます。モスクワでは7日早朝から昼にかけてドローンの飛