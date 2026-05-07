メイプル超合金・カズレーザー、ぺこぱ・松陰寺太勇が７日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新。「【不仲】『コンビ解散』について語る」と題した動画を公開した。カズレーザーは、解散を決意したコンビについて「めっちゃ決断じゃないですか？腹くくった決断に外野が文句言っちゃだめでしょうね」と見解。「だから解散するってなったのを止めたりする企画系は、あんまり良