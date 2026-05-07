5月の第2日曜日は「母の日」です。感謝の伝え方は人それぞれだと思いますが、カーネーションの他に皆さんはどんなものを贈りたいと思っているのでしょうか。【写真で見る】母の日＋どのワードで検索してる？1位に輝いたのは…約8割が母の日にプレゼントを贈る予算には“1334円”の差が！?井上貴博キャスター:5月10日は「母の日」です。約1か月後の6月21日は父の日です。2025年のニッセイの調査「（母の日に）プレゼントを贈る予