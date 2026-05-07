これだから女はイヤなんだよ▶▶この作品を最初から読む春は新生活のシーズン。環境の変化が重なるこの時期は、働く親にとっても大きな節目です。とある中小企業で働く金子美樹絵さん。漫画家を目指す夫を支えるため、どんな環境でも耐えてきました。彼女の職場は、昔ながらの体質そのまま。有給は認められず、女性はお茶くみ、すべてを決めるのはワンマン社長。不満を抱えながらも働き続けていたある日、金子さんの体に