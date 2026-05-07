2026年9月に名古屋で開催されるアジア競技大会に向け、U-23イラン代表が混迷状態に陥っている。『テヘランタイムズ』によると、大会出場自体は保証されているものの、監督人事や選手編成、強化計画が依然として不透明。イランサッカー連盟(FFIRI)の準備体制に不安の声が高まっている。FFIRI技術開発委員会のアリ・タルゴリザデ委員長は、U-20イラン代表やU-17イラン代表について「計画は整っている」と説明。しかし、U-23イラ