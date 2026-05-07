V・ファーレン長崎は7日、「ファン・サポーターの皆様へお願い」というリリースを発表。選手やスタッフのプライバシーを侵害する行為があったことを伝えた。クラブ公式サイトによると、「日常生活における過度な接触行為をはじめ、選手・スタッフのプライバシーを侵害するような事象」を複数報告されたという。さらに具体例として、実際に起きたことを3つ提示した。ひとつは公園で家族と過ごしていた際に、許可のない撮影を