BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月5日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[ノエミ バシレティ] 2 - 0 [アイラ トムリャノビッチ] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第3日がイタリア ローマで行われ、女子シングルス1回戦で、ノエミ バシレティとアイラ トムリャノビッチが対戦した。 第1セットはノエミ バシレティが7-5で先取。第2