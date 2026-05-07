日差しが強まり、暑さを感じる日が増えてきた北海道内で、夏物商戦も熱を帯びてきました。２０２６年の暑さ対策のトレンドはどうなっているのでしょうか。最前線を取材しました。ジリジリと照り付ける日差し。午前中の北見市では、日傘をさしたり帽子をかぶって歩く人の姿も。（北見市民）「ジリジリですよ、焦げちゃいますよホント。“焦げ”いけません！」そう、晴天の際に気になるのが、日焼けにつながる紫外線です！その悩みに