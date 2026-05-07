７日のフジテレビ音楽番組「ＳＴＡＲ」では、中盤に「人気アーティストの１番売れた曲は？」企画で、Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ、ＤＲＥＡＭＳＣＯＭＥＴＲＵＥなど平成のトップアーティストの９０年代ミリオン曲が紹介された。ｇｌｏｂｅは売上ナンバー１ソングが「ＤＥＰＡＲＴＵＲＥＳ」（１９９６年）で２２８・８万枚（オリコン調べ）と紹介され、ＫＥＩＫＯが金髪＆黒ノースリーブの色っぽい姿で、美しい歌声で歌唱して