サッカーのオランダ協会は7日、同国代表がワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会前最後の強化試合として、6月8日にウズベキスタンと米ニューヨークで対戦すると発表した。オランダはW杯で日本と同じ1次リーグF組で、14日の初戦で顔を合わせる。オランダは同3日にロッテルダムでアルジェリアと国際親善試合を行った後、渡米してニューヨークで合宿を実施。同9日にベースキャンプ地のカンザスシティーに向かう。（ロイター＝共同