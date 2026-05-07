ヤクルトは７日、「ＪＩＮＧＵＳＴＡＤＩＵＭＤＡＹ」として開催する６月５〜７日の日本ハム３連戦のゲストが決まったと発表した。５日は乃木坂４６の梅澤美波、６日は元日本ハム投手の斎藤佑樹氏、７日は俳優の金田賢一が始球式を務める。今年は神宮球場創建１００年。１９６４年に本拠地にしたヤクルトの前身、国鉄スワローズの復刻ユニホームを３連戦で着用する。金田は同日、自身のインスタグラムを更新し「情報解禁