未来古代楽団とやなぎなぎによるコラボレーション楽曲「氷と永遠」（feat.やなぎなぎ）の制作が、5月7日にZepp DiverCityで開催された＜巨いなる神のオブリビオ＞の会場で発表された。同時に発表された次回公演＜氷る世界と燐の君＞と深い関わりがありそうなタイトルのこの曲は、作詞を砂守岳央、作曲・編曲を松岡美弥子という未来古代楽団の代表曲「忘れじの言の葉」のタッグによって制作されたものだ。発表された次回公演となる