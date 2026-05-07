日差しの強さが気になり始める時期。【3COINS（スリーコインズ）】からは、お出かけ時やおうちでのリラックスタイムに役立つ、ひんやりと心地よい新作アイテムが豊富に登場しています。今回は、繰り返し使えて、毎日の暑さ対策を快適にサポートしてくれそうな、注目のラインナップをご紹介します。 帽子の中をひんやり保つ「帽子用冷感パッド」 熱がこもりやすい頭部を優しく冷やしてくれる、暑い日のお出か