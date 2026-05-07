2026年のメットガラは、その華やかさ以上に“桁違いの金額”で注目を集めています。チケットは1500万円超え、ドレスは数千万円規模--ファッションの祭典の裏では、巨大な資金が動いています。 NYで年に一度だけ開かれる、ファッション界の頂点イベント メットガラ（Costume Institute Gala）は、毎年5月の第1月曜日に開催されるチャリティイベントです。2026年は5月4日（現地時間）、会場はニューヨークのメトロポ