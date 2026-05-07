納言の薄幸がテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。大スターとの共演の思い出を明かした。共演しているいとうあさこと舘ひろしの話で盛り上がり、「私実は子役やってたんですよ。全然本当にエキストラくらいなんですけど」と始めた幸。「エキストラばっかだったんですけど、初めてちゃんとしたドラマ、芸能人の方が出るようなドラマに行ったときに、その時が