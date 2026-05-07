2025年4月、新潟県五泉市の中学校で当時三年生だった男子生徒が「水酸化ナトリウム」を使い下級生2名に「お菓子」と偽って口などにヤケドを負わせた件について、第三者委員会は「いじめ」と認定した。 報道によると、第三者委員会は先月30日に調査報告書を公表。それによると、水酸化ナトリウムの一件の前にも同一生徒による「いじめに該当しうるトラブル」がいくつか報告されているという。 だが、ネットでは第三者委員会が発