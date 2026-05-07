「月間ＪＥＲＡセ・リーグＡＷＡＲＤ」３・４月度の月間大賞の公開選考会が７日、公式配信番組「ＪＥＲＡセ・リーグレジェンドＬＩＶＥ」内で実施された。６球団の候補選手の中から阪神代表の高橋遙人投手が月間大賞選手と特別賞・Ｍｒ．ＺＥＲＯに選ばれた。登板３試合３完封の圧倒的な投球が評価されての受賞。月間Ｅｎｅｒｇｙ賞は広島・平川蓮外野手だった。同賞は公式記録員が勝利に最も貢献した選手をノミネートして月