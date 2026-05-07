かりゆし58が、5月8日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）にて「アンマー」を披露する。 （関連：かりゆし58、結成20周年記念トリビュートアルバム対バンツアー最終公演レポORANGE RANGEと繰り広げた“夢みたいな時間”） 同バンドが『ミュージックステーション』へ出演するのは17年ぶりのこと。5月10日の『母の日』を前に、母への感謝を綴った同楽曲を初披露