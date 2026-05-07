All About ニュース編集部は4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「山田涼介出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「山田涼介の演技が光っていたと思う出演作 」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】3位：『親愛なる僕へ殺意をこめて』（浦島亀太）／37票3位にランクインしたのは、ドラマ『親愛なる僕へ殺意をこめて』（フジテレビ系）です。主演の山田さ