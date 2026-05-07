老後になって、年金や貯蓄だけで生活する方も多くいます。その際、現役時代のままの生活を引きずってしまい「収入よりも支出が多く、家計が赤字」「とりあえず、貯蓄で不足は補てんすればいい」という方は、将来、老後破綻になってしまうかもしれません。今回は、65歳以上の方で老後破綻しやすい人の3つの特徴をご紹介します。◆【マンガ】元銀行員は見た！老後破綻・老後貧乏になる人の特徴特徴1：家計を把握していない人老後破綻