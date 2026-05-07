福島県郡山市の磐越自動車道上り線で6日午前、北越高校（新潟市中央区）の男子ソフトテニス部員を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突、生徒1人が死亡、20人が負傷した事故で、福島県警は7日、バスを運転していた胎内市の無職・若山哲夫容疑者（68）を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。警察によりますと、若山容疑者は取り調べに対して容疑を認めていて、「速度の見極めが甘かった」「90～100キロは出