タレントの中川翔子さんは5月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。「痩せて見える衣装」姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】中川翔子の“痩せて見える衣装”姿「かわいすぎるママ」中川さんは「痩せて見える衣装」とつづり、4枚の写真を投稿。赤色を基調としたアイドルのような衣装を着用しています。とても41歳・2児の母には見えない若々しい姿です。また、中川さんは「本当体重落ちてきて良かったまだがんばるよ」と、実際に