Q. 毎朝どんよりして午前中は全くやる気が出ません。変える方法は？Q. 「元々朝が弱いのですが、最近は目が覚めたときからどんよりとした気分で、午前中は1ミリもやる気が出ません。気持ちよく朝を迎えて、活動的に過ごしている人がうらやましいです。昼を過ぎると元気が出てくるのですが、どうすれば朝からスッキリ過ごせるのでしょうか？ 体質だとしたら、もうあきらめるしかないですか？」A. 物理的に「脳のスイッチ」を入れる