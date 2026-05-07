夏場所直前、歴史的な十両復帰を果たした炎鵬関。幕内経験者が序ノ口まで転落し、関取に返り咲くのは昭和以降、初めての快挙となります。くびの大けがを乗り越え、耐え続けたリハビリ生活など、その胸の内を明かしてくれました。▼炎鵬「相撲はもう取れませんって言われた。まず、日常生活に戻るために手術をしましょうと言われた」身長167センチの小兵ながら2017年の初土俵からわずか1年で関取に昇進した金沢市出身の炎鵬。スター