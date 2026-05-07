納豆の大手メーカーで値上げが相次いでいます。中東情勢の影響を大きく受ける一方で、近年輸出が急増しています。■ナフサ使用…「トレー」なども高騰人によっては毎日の生活習慣です。客「大豆イソフラボンが欲しいから毎朝食べる」納豆は、安くて栄養豊富と、食卓の必需品です。神奈川県横浜市にあるスーパーでは先月、問屋を通じて通知があったといいます。スーパーセルシオ和田町店久保田浩二さん「タカノフーズの『おかめ納