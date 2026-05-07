戦闘終結に向けた探り合いが続く中東情勢。あらゆるものの価格が上がるなか、意外な食品にも影響が出ています。【写真でみる】食卓ピンチ6月・7月に値上げする食料品中東情勢が招く値上げ食品の価格影響は「1年のタイムラグ」高柳光希キャスター:中東情勢によって様々な食品の価格に影響が出ています。これから食用油、納豆、パンなどの値上げが予定されています。容器や包装紙など、石油由来のプラスチック製品の高騰が影響し