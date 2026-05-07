京都府南丹市で息子を殺害したなどとして父親が逮捕された事件で、父親が、逮捕前の任意の調べに対し、「父親じゃないと言われた」と話していたことが分かりました。■車中でトラブル生じ殺害か“不仲”情報も遺体発見から24日、7日も現場には花や飲み物が手向けられていました。京都府南丹市で行方不明になっていた安達結希くんが山林で遺体となって見つかった事件。安達優季容疑者「両手で首を絞めて殺しました」◇父親の安達