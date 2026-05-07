2男3女の父の、つるの剛士（50）が7日、Xを更新。日本経済新聞がこどもの日の5日に掲載した社説「子育ては社会全体の責任だ」に言及し、持論を述べた。当該社説は、総務省の推計で15歳未満の子供の数が45年連続減少したことについて触れ、結婚や出産の希望を阻んできた社会の仕組みそのものの状態を変えなければならないと指摘している。その上で、今年度からの「子ども・子育て支援金」を、きっかけの1つとなりうるとしている。つ