韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「쿠크깨지다（ククケジダ）」の意味は？「쿠크깨지다（ククケジダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、恋愛にも使えるほろ苦い感情を表す韓国です。「쿠크깨지다（ククケジダ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は