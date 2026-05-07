タレントのいとうあさこがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。まだ会えてない憧れの人を明かした。まだ会えていない憧れの人を聞かれたいとうは「まず前提から言わせていただくと、近藤真彦さんの大ファンで。『ＨＥＹ！ＨＥＹ！ＨＥＹ！』の時とかゲストに呼んでいただいたりして。わかるかな、本当にさもう天上人だからさ『いいんです！会わなくて！』って